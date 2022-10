Premium Het beste van De Telegraaf

Geven evangelisten opnieuw de doorslag bij verkiezingen in Brazilië?

Brazilië kiest een president: het is een nek-aan-nekrace tussen twee oudgedienden, de linkse uitdager Lula en de rechtse president Bolsonaro. Ⓒ AFP

Wanneer de evangelische voorganger Kaio Fernandes met zijn akoestische gitaar het podium oploopt springen de gelovigen in de kerkbankjes overeind. Als hij een christelijk lied begint te zingen gooien zij hun handen in de lucht en zingen zij zachtjes met hem mee. Het is zeven uur ’s ochtends in de Igreja Internacional da Graçia de Deus (internationale kerk van de genade van God) in de wijk Republica in het centrum São Paulo.