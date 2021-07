Miljardair Sun Dawu krijgt 18 jaar cel in China

De 67-jarige veroordeelde is volgens de volksrechtbank in Gaobeidian schuldig aan onder meer het ophitsen van mensen om staatsorganen aan te vallen en het functioneren van overheidsorganen te dwarsbomen. Het proces vond achter gesloten deuren plaats in de stad circa 60 kilometer ten zuiden van Peking.

Xi Jinping

De steenrijke ondernemer is een bekende persoonlijkheid door zijn zakelijk succes in de landbouwsector en door zijn kritiek op de regering. Afgelopen jaar nog riep hij president Xi Jinping publiekelijk op af te treden.

Sun Dawu begon zijn onderneming in de jaren 80 toen hij en zijn vrouw slechts wat kippen en varkens hielden. Die onderneming mondde uit in een van de grootste particuliere landbouwbedrijven van het land, de Dawu Landbouw- en Veeteeltgroep.

Varkenspest

Het bedrijf met 9000 werknemers houdt zich inmiddels ook met andere zaken bezig zoals toerisme en gezondheidszorg. In 2019 was Sun Dawu een van de eersten die alarm sloeg over een uitbraak van varkenspest en hekelde het trage optreden van de overheden.

De miljardair werd in 2003 ook al eens wegens illegaal fondsen werven veroordeeld tot een celstraf, maar de communistische justitie krabbelde toen terug toen er een golf van protest kwam uit het publiek en van mensenrechtenactivisten. In november vorig jaar zijn Sun Dawu en een reeks familieleden en connecties of medewerkers van zijn Dawu Groep gearresteerd. Aanleiding was een zakelijk conflict tussen de onderneming van Sun Dawu en een staatsbedrijf waarmee hij concurreerde.