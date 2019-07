Overvallen door noodweer: ’Mensen gingen massaal rennen en gillen’

,,De kampeerders vlakbij het strand hebben de volle lading gekregen. Talrijke bomen zijn geknakt als luciferhoutjes, diverse wegen door blubber en water onbegaanbaar’’, aldus Karel vanuit Griekenland. Ⓒ KAREL VAN GIJTENBEEK

MOUDANIA - Toeristen zijn woensdagavond rond 22 uur ineens opgeschrikt door vreselijk noodweer op het schiereiland Chalkidiki ten zuidoosten van Thessaloniki. Urenlange bliksem, heftige windvlagen en hagelstenen als golfballen troffen het noorden van Griekenland. De tientallen Nederlanders daar zijn nu veilig, maar er zijn onder andere nationaliteiten wel zes doden en meer dan 100 gewonden gevallen.„Het was de laatste dagen erg heet. Geheel onverwachts begon het hard te stormen, waarbij veel schade aan met name campings en vakantiehuizen is aangericht”, zegt Karel van Gijtenbeek.