16-jarige jongen met nepwapen aan de haal in Amsterdams warenhuis

Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. De jongen sloeg zondagmorgen rond 11.45 uur toe en probeerde sieraden te stelen. Hij ’griste’ die van de toonbank af en rende vervolgens richting de uitgang. Bij die vluchtpoging richtte hij het nepvuurwapen onder meer op een van de beveiligers. Buiten ontstond een achtervolging. De minderjarige verdachte werd uiteindelijk met hulp van nog een andere beveiliger in de kraag gevat. Volgens de politie ’bleek het vuurwapen een nauwelijks van echt te onderscheiden nepvuurwapen te zijn’.

Om welk warenhuis het precies gaat, is niet duidelijk. De minderjarige verdachte zit nog vast. „Een diefstal of overval met een nepvuurwapen kan grote gevolgen hebben, ook voor minderjarigen”, benadrukte de Amsterdamse eenheid in een verklaring. Agenten kunnen zich namelijk „genoodzaakt voelen het dienstwapen te trekken en zelfs te gebruiken, omdat vaak op afstand en in heterdaadsituaties niet kan worden vastgesteld of een wapen echt of nep is.”

