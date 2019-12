Minister: nog geen verbod negatieve rente

„Het is kiezen tussen twee kwaden”, zegt Hoekstra. Aan de ene kant wil hij voorkomen dat spaarders bij een negatieve rente massaal hun geld van de bank halen. Aan de andere kant kent een verbod volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank voor banken vooral nadelen en risico’s, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

ABN Amro en Volksbank hebben al laten weten geen negatieve rente voor gewone spaarders in te voeren, ING en Rabobank zeggen alles eraan te doen om het te voorkomen. Daarom vindt Hoekstra dat hij zelf nog niet hoeft in te grijpen. „Verbieden terwijl al gedaan wordt wat je wil vind ik onverstandig”, zegt hij. „Banken hebben er ook niks aan om mensen weg te jagen en hun geld in een sok te laten stoppen. Dat vind ik ook onwenselijk.”

Regelgeving

Maar achterover leunen doet de minister niet. Als banken toch weer over negatieve rentes gaan nadenken, zal Hoekstra alsnog ’wetgeving overwegen’. Een dreigement naar de banken? „Het is een zwaard van Damocles en dat hangt er niet voor niks. Namelijk omdat ik de belangen van de consumenten zo enorm belangrijk vind.”

Eerder wees Hoekstra een verbod op negatieve rente stevig van de hand. Een verbod zou „ten koste gaan van de effectiviteit van monetair beleid en in een extreem scenario zelfs de financiële stabiliteit schaden”, schreef hij eerder aan de Kamer. Hij twijfelde ook over de effectiviteit, want: „Banken kunnen verder ook op andere manieren kosten doorberekenen aan hun klanten.”