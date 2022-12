Twee doden door ongeval op A6 bij Lelystad

Een van de twee inzittenden is een 35-jarige man uit Almere. Het andere slachtoffer is een man van 42 jaar uit Amsterdam, aldus de politie.

Volgens de politie zijn er geen andere voertuigen aangetroffen. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De politie kreeg rond 08.00 uur een melding binnen dat er een auto naast de weg was beland.

Op het stuk van de A6 tussen Lelystad en Almere zou afgelopen vrijdag ook al een auto over de kop geslagen zijn. Getuigen van dit ongeluk meldden aan Omroep Flevoland dat de auto gewoon weer verder reed nadat hij over de kop was geslagen. De auto zou overal schade hebben gehad en flink hebben gerookt.