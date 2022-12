Twee doden na ongeluk op A6 bij Lelystad

Volgens de politie zijn geen andere voertuigen aangetroffen. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De politie kreeg rond 08.00 uur een melding binnen dat er een auto naast de weg was beland.

Rijkswaterstaat meldt dat de weg tussen Lelystad-Noord en Lelystad vermoedelijk nog tot 13.00 uur dicht blijft.