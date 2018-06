Holleeder: nooit moordopdrachten gegeven

Achter die liquidatie zat John Mieremet, en niemand anders, aldus Holleeder. „Ik ben niet zo stom als Mieremet, die wel opdracht gaf voor liquidaties.” Dat allerlei getuigen met de beschuldigende vinger wijzen naar hem, Holleeder, is ook allemaal de schuld van Mieremet. Die speelde voortdurend „spelletjes”, volgens Holleeder.

Een voorbeeld van die „spelletjes” zijn de verklaringen die vastgoedmagnaat en bankier van de onderwereld Willem Endstra aflegde tegenover de politie, zegt Holleeder. Al die voor hem belastende verklaringen waren ingestoken door John Mieremet, volgens Holleeder.

’Even janken’

Endstra zei dat Holleeder zijn zwager Cor van Hout liet vermoorden in januari 2003. Op de vraag of hij dat niet zielig vond voor zijn zus en haar kinderen, zou Holleeder hebben geantwoord: „Ach, ze janken even een maand of twee, en dan is het weer over en zijn ze tevreden.”

Holleeder betaalde volgens Endstra ook de begrafenis van Cor van Hout. „Compleet met paarden, koets, veel pracht en praal, zodat ze hem niet zouden verdenken”, aldus Endstra destijds tegen de politie.

Allemaal afkomstig uit de koker van John Mieremet, verklaarde Holleeder. „Zo heeft Mieremet mij overal zwartgemaakt. Dat is het spel dat hij en Sam Klepper altijd hebben gespeeld. Dit zijn professionele mensen die glashard kunnen liegen en precies weten welke lading ze aan een gesprek moeten geven.”

’Voorbereidingen al getroffen’

Mieremet wilde Van Hout dood hebben, omdat die achter de moord op zijn kompaan Sam Klepper zat, zegt Holleeder. Van Hout wilde volgens hem ook Mieremet liquideren. „Cor had de voorbereidingen al getroffen.” Daarmee doelde hij op de vondst van wapens en maskers bij Thomas vd Bijl. Holleeder: „Ik zei dat Mieremet dat door de politie moest laten oplossen. Maar Mieremet riep al vanaf de dag van de moord op Klepper dat hij een miljoen op het hoofd van Cor van Hout had gezet.”

Endstra is echter niet de enige die belastende verklaringen aflegde over Holleeder. Dat deed ook Jesse R., die in het liquidatieproces Passage tot levenslang werd veroordeeld wegens meerdere moorden, zegt kroongetuige Peter la Serpe. Volgens La Serpe kreeg Jesse R. „Holleeder aangeboden voor een miljoen, door Mieremet.” Maar Jesse R. koos voor „de power van Holleeder. Dat is goed voor mijn carriere.” En ook zou Jesse R. hebben verteld dat hij „Van Hout mocht doen van Holleeder, voor een half miljoen.”

