Koning breekt vakantie af na heftige reacties: ’Die raken ons’

„We zullen onze vakantie afbreken”, laat het koninklijk paar via de Rijksvoorlichtingsdienst weten. „We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons.”

Corona

Er ontstond vrijdag ophef nadat bleek dat het regeringsvliegtuig vertrok naar Griekenland voor een koninklijke vakantie. „We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”

Het bericht viel vrijdagmiddag ook niet goed in de Tweede Kamer. Van links tot rechts werd het onverstandig genoemd dat de koning vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak.

Het toestel is intussen op de terugweg, zo is te zien op een vliegtuigtracker op internet.