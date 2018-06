Autistische jongen (16) vermist, politie maakt zich ’ernstig zorgen’

Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage zegt in gesprek met de omroep dat het welzijn van de jongen mogelijk in gevaar is: „De jongen is niet zelfredzaam. Hij is al uren zoek. Dit is niet iemand die er heel bewust voor heeft gekozen om weg te gaan.”

De tiener is donderdagavond rond halfacht vertrokken op een rode mountainbike van het merk Gazelle. Hij draagt een geel shirt, een zwarte broek en hij heeft kort bruin haar. Hij is ongeveer 1.80 meter lang.

In de loop van vrijdagochtend zal er een foto van de jongen worden verspreid en wordt zijn identiteit bekendgemaakt. Zo hoopt de politie de tiener sneller te vinden. „We zijn vannacht al aan de slag gegaan en we zijn nu de boel verder aan het optuigen om naar hem uit te kijken”, aldus Uytdehage. Daarbij wordt ook de politiehelikopter ingezet. „Hij zou in de buurt van Breda of Den Hout kunnen zijn.”