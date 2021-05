’Waarom zoveel risico vlak voor de vakantie?’ Rector op het matje bij ministerie omdat hij school niet helemaal wil openen

Dat is tegen het zere been van het ministerie van onderwijs. Minister Slob wil dat als dat lukt scholen vanaf vandaag helemaal opengaan. En op 7 juni moeten alle scholen weer helemaal open, eist Slob. Leerlingen moeten zich twee keer in de week zelf testen om de veiligheid op school te waarborgen.

Heinemeijer kan zich niet vinden in dat besluit. ,,We hebben nog twee weken les, en we zijn tevreden met hoe het de afgelopen twaalf weken is gegaan met halve klassen.’’ Hij benadrukt dat nu elk kind, elke dag naar school komt. ,,Maar helemaal open is niet verantwoord. De besmettingscijfers onder jongeren zijn juist nog hoog. En veel ouders van die leerlingen zijn nog niet gevaccineerd. Waarom zo kort voor de eindstreep nog zoveel risico nemen? Ik heb ook een verantwoordelijkheid als werkgever voor tweehonderd personeelsleden’’, aldus de rector van de mavo-, havo-, en vwo-school.

Telefoontje onderwijsinspectie

Nadat Heinemeijer op het achtuurjournaal zijn verhaal deed, kreeg hij vrijdag een telefoontje van de onderwijsinspectie en zaterdagmiddag kreeg hij te horen dat hij zich moest melden op het ministerie. ,,En ik ben niet de enige, weet ik inmiddels.’’ Welk besluit had Heinemeijer genomen als minister? ,,Ik had scholen vrijgelaten. Dus zeg dat de scholen helemaal open mogen, maar dat ze dat zelf mogen besluiten.’’ Het testen van leerlingen werkt niet, zegt de rector. ,,We hebben hier tienduizend ongebruikte zelftesten, en dat werkt dus niet. Leerlingen doen het niet.’’

Minister Slob vindt het belangrijk dat scholen nog voor de zomervakantie helemaal opengaan omdat het goed is om meer fysiek onderwijs te krijgen en voor leerlingen om elkaar weer meer te zien.

Mondkapjes

Het Mendelcollege in Haarlem ging eerder tegen de stroom in. Zo verplichtte het Mendel na de zomervakantie vorig jaar als een van de eerste scholen mondkapjes in de gangen voor leerlingen. Pas half oktober kwam het dringende advies van het ministerie.

D66-Kamerlid Paul van Meenen neemt het op voor de Haarlemse rector. ,,Ik ken deze rector als een man die voluit voor het beste onderwijs gaat, met een groot hart voor leerlingen en leraren. Zeer gedreven, verstandig en wijs’’, zegt hij op twitter.

Het Mendel is niet de enige school die niet helemaal opengaat. Er zijn meer scholen die de wens van het ministerie naast zich neerleggen. De onderwijsvakbonden zijn ook tegen en roepen docenten op om melding te maken bij de arbeidsinspectie als ze moeten werken in een onveilig schoolgebouw.

De Tweede Kamer stemde vorige week in met de volledige opening van de middelbare scholen.