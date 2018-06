Onderzoek getaserde Bob (18) gestopt: ’Wat heeft dan wel prioriteit?’

Dit tot grote ontsteltenis van Bob en zijn ouders. Dat politie en justitie de zaak wegwuiven, doet pijn. „Dat komt als een dubbele klap bij mij binnen”, verzucht Bob. „Ik ben al slachtoffer en daarna heeft de politie me zelfs nog gevraagd of ik wel de waarheid vertel over wat mij is overkomen. Dat heeft me als slachtoffer nog eens gebroken. Mijn vertrouwen in de politie is wel weg.”

Bob deed donderdagavond ook zijn verhaal in het SBS-programma De Raadkamer, waar officier van justitie Wouter Bos hoogst verbaasd was over de keuze van OM en politie.

De politie en het Openbaar Ministerie Noord-Holland zeggen in een reactie te begrijpen dat het voor Bob lastig te accepteren is dat het onderzoek niet wordt voortgezet. „Op basis van het onderzoek hebben politie en OM echter geconcludeerd dat aangever geen volledige openheid van zaken heeft gegeven. Als gevolg van deze ontbrekende informatie wordt het moeilijk goed onderzoek te kunnen doen.”

Om welke informatie het gaat, meldt de politie niet. Bob zegt niet te snappen wat ze nog meer willen weten. ,,Ze hebben met nooit duidelijk kunnen maken wat ik dan niet heb verteld. Het is gewoon onzin. Het stond ook niet in de brief. Gestaakt vanwege capaciteitsredenen, stond er.”

