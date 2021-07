Defensie: F-16 Leeuwarden accelereerde uit zichzelf

Een Belgisch F-16-vliegtuig is donderdagochtend vermoedelijk op hol geslagen op de vliegbasis in Leeuwarden. Een groot aantal spotters zag het gebeuren. De F-16 is bij het opstarten waarschijnlijk uit zichzelf geaccelereerd, heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De crewchief, een Belgische werktuigkundige, werkte op dat moment nog aan het toestel. „Ik dacht direct, toen ik dat geluid hoorde, dat er iets niet klopte”, aldus een getuige.