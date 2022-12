Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ben ontzettend blij dat Edith Schippers terug is. Ze is mijn maatje’ Premier Mark Rutte krijgt crisis na crisis voor kiezen: ’We weten van München ’38 wat er gebeurt’

Door Leon Brandsema en Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

In zijn vierde kabinet gaat premier Mark Rutte de ene na de andere crisis te lijf. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne overkwamen hem. Maar steeds vaker moet hij ook de rommel opruimen die er onder zijn eigen kabinetten is ontstaan. Lukt dat nog wel? Genoeg te bespreken in het traditionele kerstinterview met De Telegraaf.