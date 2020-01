Dit zijn de belangrijkste concerten en festivals van 2020!

Anouk in actie tijdens een eerdere editie van Paaspop. Ook dit jaar zal zij in Schijndel te bewonderen zijn. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Zijn er ook in 2020 weer fraaie festivals en concerten op komst? Maar natuurlijk! Nieuwe, nog nagenoeg onbeschreven agenda’s in de aanslag alstublieft, we zetten de belangrijkste op een rij.