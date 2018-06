Brief 3: ’Lawaaionderzoek is weggegooid geld’

De vraag of de tegenstanders ooit gebruik hebben gemaakt van een vliegtuig en of zij in het bezit zijn van een auto zou een geheel ander inzicht geven maar is niet gesteld. Ook ontbraken vragen over de toename van de werkgelegenheid en de daarmee gepaard gaande stijging van de huizenprijzen.

Kortom een zinloos duur onderzoek waarvan de antwoorden van de tegenstanders al van tevoren bekend zijn.

Wim Knaap, Hoorn

