Stukken van Amazoneregenwoud illegaal verkocht via Facebook

Binnenland

‘Krokodillentranen en hypocrisie na kritiek op Arib’

Het verhaal dat RTL Nieuws deze week naar buiten bracht over Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is niet nieuw, zegt politiek commentator Wouter de Winther in de podcast Afhameren. „De vraag is of het verstandig was om het op deze manier te brengen.”