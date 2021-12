Code oranje in groot deel van Nederland door gladheid

Eerder gold code geel, maar dat is dus verhoogd naar oranje. Het KNMI spreekt van „gevaar voor gladheid” en „grote risico’s voor weggebruikers.”

De waarschuwing van het KNMI geldt voor alle provincies behalve Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en de Waddeneilanden. Volgens Weeronline valt er vanuit het westen op steeds meer plekken lichte regen „en die valt in eerst instantie op een bevroren ondergrond. Hierdoor ontstaat een ijslaagje op wegen, fietspaden en stoepen”, aldus het weerbureau. Volgens Weeronline kan het op lokale wegen en in woonwijken, waar niet gestrooid wordt, spekglad worden. Rijkswaterstaat meldt dat in verband met de kans op gladheid extra is gestrooid.

In de meeste gebieden verdwijnt de mogelijke gladheid in de loop van de ochtend. In het noordoosten kan het tot in de middag glad zijn.

Vanwege de waarschuwing adviseert het KNMI dat mensen hun rijgedrag aanpassen en weerberichten en waarschuwingen volgen.

