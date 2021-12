Donderdag kans op gladheid door ijzel in noorden van het land

Premium Binnenland

Witte kerst gaat erom spannen: ’Er mag geen grassprietje te zien zijn’

Krijgen we een witte kerst? De hoop daarop is afgelopen week gegroeid, maar moet nu toch weer een beetje getemperd worden. In de laatste weermodellen is de kans op winterse neerslag wel aanwezig, maar de kans op ’gewoon’ tien graden is net zo groot.