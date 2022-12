Jury doet uitspraak over truckaanslag in Nice in 2016

De dader zelf is de grote afwezige op het proces. Hij werd door de politie doodgeschoten tijdens de aanslag.

Waar een burgerjury wel over gaat beslissen, is het lot van zeven mannen en een vrouw die Bouhlel zouden hebben bijgestaan in aanloop naar de aanslag. Drie van hen, die deel zouden uitmaken van zijn entourage, staan terecht voor 'terroristische samenzwering'. De vijf anderen zouden Bouhlel hebben geholpen om aan de wapens en de vrachtwagen te komen waarmee hij de aanval uitvoerde. Als de volksjury bepaalt dat de verdachten schuldig zijn, zal een beroepsrechter een uitspraak doen over de strafmaat. De acht riskeren vijf tot tien jaar cel.

De aanslag van ruim zes jaar geleden staat nog scherp op het netvlies van de inwoners van Nice en van de bezoekers die in de stad verbleven op de Franse nationale feestdag in 2016. Bouhlel slingerde die dag met zijn vrachtwagen over een afstand van 2 kilometer, waarbij hij zoveel mogelijk mensen probeerde aan te rijden en intussen ook vuurde op de massa. Slachtoffers die de aanval overleefden, kampen nog steeds met de fysieke en mentale gevolgen van wat er zich die dag afspeelde.

Geradicaliseerd

De aanval werd de op een na dodelijkste in het naoorlogse Frankrijk, nadat in november 2015 130 mensen waren omgekomen tijdens een aanslag in Parijs in onder meer de concertzaal Bataclan en het voetbalstadion Stade de France. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) claimde de verantwoordelijkheid voor de aanval in Nice, maar de Franse opsporingsdiensten vonden geen hard bewijs voor een directe link tussen de organisatie en Bouhlel. Wel is duidelijk dat de Tunesiër in de periode voor de aanval was geradicaliseerd.

De beklaagden kregen maandag in de Parijse rechtbank het laatste woord. Het hof van assisen, een volksjury, trok zich daarna terug en komt vermoedelijk dinsdagmiddag met een uitspraak.