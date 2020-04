Tweede Kamer gaat meer debatteren

Daartoe besluit het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, donderdag. Het schema gaat vanaf volgende week zeker nog niet terug naar normaal, omdat er maar twee vergaderzalen ’corona-proof’ zijn: de grote, plenaire zaal en Troelstrazaal, waar de commissies gewoonlijk vergaderen.

De Kamer gaat ook debatteren over wetsvoorstellen die het kabinet er het liefst als hamerstuk doorheen had willen jagen. Van flink wat wetten heeft de Kamer per videovergadering vastgesteld dat die ook prima na de zomer kunnen worden behandeld.