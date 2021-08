RIVM meldt 2358 nieuwe coronagevallen

Zowel het dagcijfer als het zevendaags gemiddelde blijven afgelopen dagen rond dezelfde aantallen schommelen. Voor de twaalfde achtereenvolgende dag ligt het aantal positieve tests tussen de 2000 en de 3000.

Afgelopen 24 uur werden vijf nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd. Dat betekent niet dat al deze mensen afgelopen dag zijn overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval wordt doorgegeven.

In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag, namelijk 213. In Rotterdam werden 122 nieuwe coronagevallen gemeld, in Den Haag 70, in Almere 58 en in Utrecht 48.

Ziekenhuizen

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen dinsdag gedaald. Er liggen nu in totaal 686 covidpatiënten, 17 minder dan maandag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, met 16 tot 488.

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 72 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden 9 mensen binnengebracht.

„De instroom van covidpatiënten in de kliniek is afgelopen week gestabiliseerd. Op de ic daalde de instroom van nieuwe patiënten. Door de langere ligduur op de ic leidt dit waarschijnlijk niet direct tot een grote daling van de covidbezetting op de ic”, stelt het LCPS in een toelichting.

Door drukte moesten er afgelopen etmaal 4 coronapatiënten overgebracht worden naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Maandag waren dat er 5.