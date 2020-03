RIVM: dodental door corona naar 76 en 409 nieuwe personen besmet

Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 409 gestegen tot 2460 Dat is het aantal positief geteste mensen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, want lang niet iedereen die het virus waarschijnlijk heeft opgelopen wordt nog getest. Daarvoor ontbreekt de capaciteit en als mensen toch al thuisblijven is het volgens het RIVM bovendien onnodig.

In totaal zijn er in Nederland sinds het begin van de uitbraak 489 patiënten met de ziekte Covid-19 opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De positief geteste mensen wonen in Noord-Brabant: 870 personen. Daarna volgen Zuid-Hollnad (312) en Limburg (301).

Nederland op slot

De politie bereidt zich voor op het scenario dat in Nederland wordt gekozen voor een volledige lockdown, een situatie waarbij de hele maatschappij op slot gaat en mensen moeten thuisblijven. In die situatie zou de politie zo’n noodverordening moeten handhaven en indien nodig de „sterke arm moeten tonen”, aldus Max Daniel, coördinator corona van de Nationale Politie.

Viroloog Ab Osterhaus vindt dat Nederland op slot moet, net als bijvoorbeeld België, Italië, Spanje en Frankrijk. Een totale lockdown zorgt ervoor dat het virus zich minimaal tot niet meer kan verspreiden in ons land. „We moeten ermee beginnen”, aldus Osterhaus in Op1.