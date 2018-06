Kompaan Abdeslam verdachte aanslagen Brussel

Abdeslam en Ayari werden in april beiden veroordeeld tot twintig jaar cel voor een moordpoging op agenten. Ze schoten een week voor de aanslagen vanuit een huis in de Brusselse gemeente Vorst op een Belgisch-Frans politieteam, waarbij enkele agenten gewond raakten. De Brusselse rechtbank beschouwt het als een terroristische daad.

Wanneer de rechtszaak over de aanslagen van 22 maart 2016 begint is nog niet besloten. Drie zelfmoordterroristen bliezen zich toen op in een metro in Brussel en op het vliegveld in Zaventem. Er vielen 32 doden.

Abdeslam geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs van november 2015.