Rutte praat met Gele Hesjes over ’het echte leven’

Volgens hem maakte het overleg indruk omdat het over „het echte leven” gaat. De Gele Hesjes vertelden volgens hem over wat mensen meemaken en dat ze bijvoorbeeld hun neus stoten bij de overheid.

Het gesprek was „grotendeels teleurstellend”, verklaarde gele hesje Elbert Westerbeek uit Emmen. Rutte wilde geen extra geld toezeggen om de koopkracht te verbeteren en ziet ook niets in een bindend referendum. „Ze denken in rechtlijnigheid”, meent de activist.

De ontmoeting vond plaats op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook minister Raymond Knops was erbij. Die heeft nog wel gebeld met de burgemeester van Sittard omdat een geel hesje in die stad uit huis gezet dreigt te worden. Westerbeek is blij met dat resultaat. „Dat was heel mooi.”

Handweigeraar

De sfeer leek beter dan bij het gesprek in mei in het Torentje. Toen weigerden twee leden van de gele hesjes de premier een hand te geven. Hij kreeg nu wel van iedereen een hand, zei Rutte na afloop.

De protestbeweging kwam een jaar geleden in Frankrijk op. Kort daarop verschenen ook in Nederland de Gele Hesjes, al kreeg de beweging hier veel minder aanhang dan in Frankrijk. De groep wil zijn eenjarig bestaan op 1 december vieren met een betoging op het Plein in Den Haag.

Een nieuwe afspraak met Rutte is niet gemaakt. „Dat heeft ook geen zin”, aldus Westerbeek.

