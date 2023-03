Medewerkers restaurant overleven tornado Mississippi door te schuilen in koelcel

Het stadje Rolling Fork in Mississippi werd het zwaarste getroffen tijdens de storm. Een tornado trof het gebied en van het vroegere Rolling Fork is niet veel meer over.

’Het dak is weg’

Tracy Harden, eigenaar van Chuck’s Dairy Bar in het stadje, vertelde aan USA TODAY hoe zij samen met haar echtgenoot Tim en enkele klanten ontsnapte aan de tornado. „Opeens flikkerde het licht en iemand riep: ’Koelcel!’” Iedereen snelde naar binnen terwijl haar man tegen de wind vocht om de deur van de koelcel te sluiten, vertelde de vrouw. „Voordat de deur sloot, kon hij de lucht zien”, zei ze. „Zo snel ging het. Net toen hij hem dicht kreeg, zei hij: ’Het dak is weg’.”

Na de storm hielp iemand het puin voor de koelcel wegruimen zodat de acht mensen ongedeerd naar buiten konden komen. Iedereen was oké.

Het stadje Rolling Fork werd het zwaarste getroffen tijdens de storm. Ⓒ AFP

Veel bleef er niet meer over van hun diner. Enkel de koelcel en het toilet waren blijven staan. Achteraf bleek dat iemand zich verscholen had in hun toilet en daardoor de tornado ook overleefd had.

In de staat Mississippi zijn al zeker 25 mensen om het leven gekomen. In de naburige staat Alabama overleefde één persoon de zware storm niet.