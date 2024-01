’Getuige in Epstein-files verzon sekstape-verhaal Bill Clinton en prins Andrew’

De vrouw die het bestaan van de tapes meldde, Sarah Ransome, heeft deze bewering echter al jaren geleden ingetrokken. In de maandag vrijgegeven documenten wordt geciteerd uit e-mails die Ransome in 2015 verstuurde.

Video: 'Zij zou video hebben waarop vriendin seks had met Clinton, Andrew en Epstein'

„[Mijn] vriendin had geslachtsgemeenschap met Clinton, prins Andrew en Richard Branson, er werden in feite bij elke afzonderlijke gelegenheid sekstapes gefilmd”, zo schreef Ransome in haar verklaring. „Uiteindelijk slaagde ik erin haar ervan te overtuigen mij een deel van de videobeelden te sturen die ze bewaarde, waarbij alle drie de mannen betrokken waren… Ik heb een back-up van de beelden gemaakt op verschillende USB-sticks en heb ze veilig naar verschillende locaties in Europa gestuurd.” In 2019 gaf Ransome in een interview met een journalist van The New Yorker toe dat ze haar verhaal verzonnen had.

Aan haar bewering werd al eerder getwijfeld toen ze in 2016 de New York Post benaderde met de claim dat ze sekstapes zou hebben van zeker zes prominenten, waaronder Clinton, maar ook Donald Trump en de Britse zakenman Richard Branson. Toen de verslaggevers beeldmateriaal wilde zien voor ze erover zouden publiceren, trok Ransome haar aanbod voor een interview in.

Advocaten van zowel Epstein als Maxwell en openbaar aanklagers doken destijds ook in de bewering van Ransome en kregen deze niet geverifieerd. Maxwell werd uiteindelijk veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor onder andere het ronselen van minderjarige meisjes voor seksueel misbruik. Epstein zelf pleegde in 2019 in een gevangenis in New York zelfmoord, in afwachting van zijn strafzaak. Hij werd in 2008 al eens veroordeeld voor zedendelicten.