Meldpunt voor ’genaaid’ jong winkelpersoneel

AMSTERDAM - FNV Jong is een meldpunt gestart voor jongeren die in een supermarkt werken en niet goed zijn ingeschaald. Als ze te laag worden ingeschaald, scheelt dat ze maandelijks heel wat geld, en wel ongeveer 1 euro per uur. Ook krijgen ze niet alle toeslagen waar ze recht op hebben.