Wiebes: vertrek Alders op ongelukkig moment

Het is volgens de minister een periode dat er in Groningen „een heleboel verandert, dat er heel veel onzekerheid is bij bewoners.” „Dat hij nu weggaat zorgt alleen maar voor meer onzekerheid.” Wiebes snapt dat Alders het „vervelend” vindt dat hij een veiligheidsadvies over de versterking van huizen wil afwachten.

De minister wilde niet zeggen of er een opvolger voor Alders komt. Over een mogelijke nieuwe Nationaal Coördinator Groningen wil hij „eerst met de regio praten.”

