A6 urenlang afgesloten na ongeval

BANT - Verkeer dat vrijdag over de A6 (Joure-Emmeloord) in de richting van Emmeloord wilde, heeft urenlang problemen ondervonden. De weg werd in de ochtend afgesloten nadat daar een vrachtwagen op een mobiele rijstrooksignalering van Rijkswaterstaat was gebotst. De truckchauffeur raakte zwaargewond.