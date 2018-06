Hier komt Sinterklaas dit jaar aan

De NTR had begin maart geklaagd dat geen enkele gemeente zich had gemeld voor de intocht. Daarna werd de omroep juist „overstelpt met aanmeldingen.” Burgemeester Jan Hamming is erg blij dat Sinterklaas aankomt in ’zijn’ gemeente. „Voor onze stad een langgekoesterde wens.” Het is een fotogenieke plek, stelt hij. „Hollandser dan Hollands kan het niet.”

Hij past volgens de burgemeester in een rijtje historische figuren, zoals de Russische tsaar Peter de Grote. Die woonde in de 17e eeuw een tijdje in Zaandam. Ook haalt Hamming de schilder Claude Monet aan, die in 1871 in de stad verbleef en er 25 schilderijen en 9 schetsen maakte. „En nu dus Sinterklaas. hij misstaat niet in het rijtje.” Hamming verwijst ook nog naar het feit dat de Zaankanters in 1574 de Spanjaarden hebben verjaagd. „Dat kunnen we nu achter ons laten”, grapt hij.

De landelijke intocht van Sinterklaas was vorig jaar in Dokkum. Twee bussen met actievoerders van de groep Kick Out Zwarte Piet werden op de snelweg A7 bij Joure tegengehouden door voorstanders van Zwarte Piet. De politie stuurde daarna de bussen met demonstranten terug. Hamming ziet de veiligheidsvraagstukken die met de intocht gepaard gaan als een uitdaging. „We moeten de maatschappelijke discussie op een goede manier in juiste banen leiden. We zijn hier recht voor zijn raap. Dus in die zin past het om die discussie een plek te geven.”

