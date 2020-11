Netanyahu: ’Biden een grote vriend van Israël’

Netanyahu bedankte zijn naaste bondgenoot, zittend president Donald Trump, voor de vriendschap die hij persoonlijk aan Israël en Netanyahu heeft getoond. Hij prees Trump „voor het erkennen van Jeruzalem en de Golanhoogvlakte, voor de resolute houding ten opzichte van Iran, voor de historische vredesakkoorden” en voor het tot een „ongekend hoog niveau” brengen van de betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Staten.

Tijdens zijn presidentschap loste Trump een belofte in die veel Amerikaanse presidenten ook maakten, maar niet volbrachten: het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Die stap wordt in Israël gezien als erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat. Vanwege de verhuizing in 2018 werd gevreesd voor ongeregeldheden vanuit Palestijnse en Arabische zijde, maar grote problemen bleven uit.

Vredesverdragen Midden-Oosten

In de laatste maanden van Trumps presidentschap sloten meerdere Arabische landen, waaronder de Emiraten en Qatar, historische vredesverdragen met Israël - onder aanvoering van Jared Kushner.