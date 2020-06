Doden door aanslag in moskee in Kabul

De aanval vond plaats in de Sher Shah Suri moskee in het westelijk deel van de stad, waar de sjiieten in de meerderheid zijn. Een maand geleden was daar een aanval op een nabijgelegen ziekenhuis. Daarbij kwamen zeker 25 mensen om het leven, onder wie moeders met pasgeboren kinderen. Ook toen eiste niemand de verantwoordelijkheid op.

De VS beschuldigen Islamitische Staat, die in Afghanistan actief is naast de Taliban, van de aanval. IS eiste wel een andere bomaanslag op in een moskee tien dagen geleden, waarbij een geestelijke werd gedood.

Ondertussen zijn er vredesbesprekingen tussen de regering en de Taliban gepland om een einde te maken aan het conflict in het land. President Ashraf Ghani zei donderdag echter dat het gevaar dat terroristische groeperingen als IS en al-Qaeda in Afghanistan vormen, ook na de vrede met de Taliban niet zou stoppen. De vredesbesprekingen waren ongeveer drie maanden geleden overeengekomen in een akkoord tussen de VS en de Taliban.