Meeste boeren betalen geen €390, maar laten zaak voorkomen

ASSEN

Velen accepteren de opgelegde boete van 390 euro wegens het demonstratieverbod niet, maar kiezen ervoor de zaak op 19 november te laten voorkomen bij de kantonrechter in Assen. Dat lieten zij na hun vrijlating woensdagmiddag weten. Een enkeling heeft de schikking wel geaccepteerd.

„Ik ben hier uren geweest. Of een boete van 390 euro betalen, of laten voorkomen... Dat laatste dus maar, in november komt het voor”, zegt een akkerbouwer. Hij is met ongeveer vijftig actievoerders aangehouden. „Er werd gesproken van geweld in media, maar dat was er niet.”

Ook een tweede jonge boer mag weer weg.„We gaan tegen de boete in. Ik kreeg ook een dagvaarding.”

Tot in de wijde omgeving is de politie bezig met het wegsturen van boeren met hun trekkers.

Minderjarigen

Onder de arrestanten zitten vijf minderjarigen. Zij worden doorverwezen naar bureau HALT. De rest van de demonstranten zal na verhoor in vrijheid worden gesteld.

De boeren werden na vrijlating opgevangen door familieleden en sympathisanten die zich voor het politiebureau hadden verzameld.

De boeren van Farmers Defence Force zeiden de blokkade van de toegang naar afvalverwerkingsbedrijf Attero te hebben uitgevoerd omdat het bedrijf de grootste stikstofvervuiler van de provincie Drenthe zou zijn. De boeren verzetten zich tegen stikstofregels en voermaatregelen.