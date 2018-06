’Spelplezier verdwijnt bij selectie’

Amateurclubs willen dat kinderen beter worden en de top bereiken. Ook grote sportbonden kunnen dagen vergaderen over hoe Nederland aan de top van een sport kan of moet komen en hoe de jeugd moet worden begeleid, maar wat willen de kinderen? Ze willen met plezier hun sport beoefenen en geen schreeuwende ouders aan de kant. Ze willen met hun vrienden en vriendinnetjes spelen en het maakt ze niet uit of de ander iets minder is.

Ik ben erg blij dat de hockeybond niet meer wil selecteren bij de jeugd. Ik hoop dat andere bonden en grote clubs dit voorbeeld zullen gaan volgen.

Menno Bosma, leraar

bewegingsonderwijs

Mijdrecht