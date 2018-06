Spaanse premier Rajoy moet veld ruimen

Toen eerder deze week bleek dat ook de kleine Baskische Nationale Partij (PNV) voor de motie zo gaan stemmen, leek het lot van Rajoy al bezegeld. Rajoy regeerde sinds 2011 over Spanje, de laatste jaren deed hij dat met een minderheidsregering. De PP heeft 134 parlementariërs. Het was pas de vierde motie van wantrouwen in Spanje sinds het einde van van de Franco-dictatuur in 1975 en de eerste die werd aanvaard.

Opvolger gaat maandag aan de slag

Rajoy wordt opgevolgd door de leider van de PSOE, de 46-jarige econoom Pedro Sánchez. Deze gaat vermoedelijk maandag aan de slag en zal volgende week zijn kabinet presenteren. Ook dat zal een minderheidsregering zijn. De sociaaldemocraten, die de verkiezingen in 2016 verloren, hebben slechts 84 zetels in het parlement.

De steun zal ter linkerzijde moeten komen van rivaal Podemos (Wij kunnen), met 67 afgevaardigden, en van regionale partijen uit onder meer crisisregio Catalonië en Baskenland. De liberale Ciudadanos, die aandrong op het aftreden van Rajoy én op nieuwe verkiezingen, stemde mee met de PP.

Lastige klus

Sánchez, die wegens zijn charme en uiterlijk bekend staat als Pedro el Guapo (mooie Pedro), wacht dus een lastige klus met het vinden van meerderheden voor zijn plannen. Hij houdt er rekening mee dat de Spanjaarden binnen afzienbare tijd weer naar de stembus moeten, liet hij al doorschemeren.

Bekijk ook: Regering Rajoy op rand van afgrond

Bekijk ook: Rajoy neemt al afscheid