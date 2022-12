Weer arrestatie voor handel in gevaarlijke afslankpillen

Afslankcapsules. Ⓒ NVWA

DEN HAAG - Een 33-jarige vrouw is in Den Haag opgepakt omdat ze illegale en gevaarlijke vermageringspillen zou hebben gemaakt. Eerder was een 36-jarige man opgepakt, omdat hij die pillen zou hebben verkocht. Een 64-jarige vrouw die haar bankrekening vermoedelijk liet gebruiken om het geld op te ontvangen, werd ook aangehouden.