’Dit is Leeuwarden, geen New York’, huurhuis voor 1900 euro per maand

Door Remco Jacobi Kopieer naar clipboard

De woning aan het Skrok in Bilgaard. Ⓒ FACEBOOK

Leeuwarden - ’Dit is Leeuwarden, geen New York. Doe even normaal met die huurprijs’. En: ’Hoe krijg je het in je hoofd voor zo’n huis dat bedrag te vragen! Absurd!’ Het zijn twee van de meer dan 13.000 Facebook-reacties die geplaatst werden onder het huurhuis aan het Skrok in Bilgaard.