Vrienden starten steunpagina voor mishandelde ober Praag

Onder de naam ‘Waiter Mirek’, ofwel ober Mirek, is het mogelijk steun te betuigen, ook financieel. ,,We weten dat veel mensen graag een donatie willen doen om hem te helpen in deze moeilijke periode”, zegt zijn vriend Jiri Brych, een oud-rechercheur die de voorbije dagen in Nederland was om onderzoek te doen naar de achtergronden van het Hollandse terrastuig.

,,Dat is ook hard nodig, want het gaat waarschijnlijk lang duren voor er schade verhaald kan worden bij de daders. En Tsjechië is geen Nederland. Als je niet kunt werken, heb je bijna geen geld.”

,,Deze pagina is speciaal voor Mirek en zijn familie”, zegt Tomas Briza, een andere vriend van de Tsjech. ,,Hij zal lang niet kunnen werken en we willen hem helpen in deze verschrikkelijke situatie. We hopen dat hij zijn normale leven weer terug kan krijgen, en voor alle hulp daarbij zijn we dankbaar.”

De kelner werd 21 april door een groep Nederlandse kopschoppers zwaar mishandeld nadat zij, zo meldt het onderzoek, hun eigen alcoholische dranken wilden drinken op het terras van een café in Praag. Toen Miroslav – meestal kortweg Mirek genoemd – daar wat van zei, sloeg de vlam in de pan.

Bij de ernstige mishandeling liep de ober volgens Brych onder meer een hersenbloeding op. Ook brak hij zijn kaak op drie plaatsen, lag zijn oog er deels uit en had hij een gat bij zijn slaap.

„Hij is vaak bang”, vertelde zijn vriend eerder deze week aan De Telegraaf. „En hij heeft psychische klachten, stoornissen. Hij was een jonge man, maar voelt zich nu als een oude man. Hij kan lopen en eten, maar dat is het. Het zal nog heel lang duren voor hij weer een beetje hersteld is. Dat is vreselijk, voor hem en voor zijn familie.”