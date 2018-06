De zoon van Natasja is al 1,5 jaar vermist

Het vermoeden bestaat dat Sidney zich in de Elzas of Vogezen bevindt. Omdat de zomerperiode weer aanbreekt, vraagt Natasja iedereen die deze kant opgaat om naar hem uit te kijken.

’’Zonder aankondiging vertrok Sidney in de winter van 2016: “We hebben later via zijn mail gezien dat hij een treinkaartje naar Colmar in Frankrijk heeft gekocht. Zijn laatste signaal komt uit Straatsburg, waar een overstap naar Colmar moet zijn geweest. Sindsdien is hij van de radar. Er is ook nooit meer geld opgenomen van zijn rekening.

Er zijn nog zoekacties met honden geweest bij een verlaten ziekenhuis op een berg bij Stosswihr, omdat hij via Google heeft opgezocht hoe hij kon lopen van het station naar dat verlaten gebied. Ze hebben daar ook sporen van hem gevonden, dus hij moet daar wel zijn geweest.”

Natasja vertelt over het gemis: “Je probeert door te leven, door bewust of onbewust niet aan de werkelijkheid te denken. Dat is mijn manier om deze situatie aan te kunnen, mijn manier van overleven. Maar niet te lang eraan denken, dat lukt niet. Mijn lichaam verzet zich ertegen. Ik mis Sidneys totale aanwezigheid.”

