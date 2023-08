Lichaam vermiste Nederlander in Georgië gevonden

De overleden Nederlander werd recent gevonden. Afgelopen weekend is vastgesteld dat het om een van de twee Nederlandse vermisten ging, zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

De twee Nederlanders raakten begin augustus vermist na een aardverschuiving in het noordwesten van Georgië. Over hun identiteit kan de woordvoerder niets zeggen. Op verzoek van de nabestaanden van de overleden Nederlander worden daar geen uitspraken over gedaan, legt hij uit.

De aardverschuiving in het Georgische bergresort Shovi leidde tot hevige modderstromen. Wegen en bruggen in het bergachtige gebied werden verwoest. Volgens de Georgische nieuwssite Civil Georgia is het dodental van de aardverschuiving opgelopen tot 29. Naar vier mensen zou nog worden gezocht.

