Eerste lading tickets Songfestival binnen halfuur stijf uitverkocht

Voor de liefhebbers werd het een onzekere beproeving. Wie kaarten wilde kopen, kwam in een automatische wachtrij terecht, waarin niet werd aangegeven hoeveelste je in de rij was of een indicatie werd gegeven hoe lang het nog duurde voordat je aan de beurt was.

Op sociale media werd gemeld dat Ahoy eigenlijk te klein was voor de grote belangstelling voor de kaarten, niet alleen uit Nederland, maar uit heel Europa. „Raak niet in paniek”, twitterde de organisatie.

Fans konden tickets kopen voor de halve finales op 12 en 14 mei, de grote finale op 16 mei en voor zes generale repetities. Eind januari 2020, na de loting, worden er weer tickets aangeboden in de tweede ronde. De exacte datum daarvan is nog niet bekend. Medio maart gaan de laatste tickets in de verkoop.

De prijzen voor de verschillende shows variëren van 18,50 tot bijna 250 euro. Dat is vergelijkbaar met recente songfestivals in Duitsland en Zweden. Dit jaar in Israël waren de tickets aanzienlijk duurder.

Gratis ticket voor lage inkomens

In totaal kunnen er zo’n 65.000 mensen bij de negen verschillende shows in de Rotterdamse Ahoy zijn. Twee derde van de plaatsen komt beschikbaar voor het publiek, de rest is voor de delegaties van de deelnemende landen, officials en sponsors. De gemeente Rotterdam verloot een klein deel van de kaarten onder inwoners met een laag inkomen. De winnaars krijgen de kaarten gratis.

Via illegale verkoopkanalen werden kaarten voor de finale op zaterdagavond, kort nadat het evenement uitverkocht raakte, al voor meer dan 1000 euro per kaartje aangeboden.