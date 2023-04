Inspectie tikt huisartsenketen op de vingers: dokter bij spoed niet bereikbaar

Uit het inspectieonderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd, is gebleken dat telefonisch contact tijdens spreekuren vaak onmogelijk was. Ook niet als er sprake was van spoed. Terwijl een huisarts in dat geval binnen vijftien minuten bij een patiënt moet zijn. Of iemand moet snel kunnen langskomen voor een consult.

Ook bleek er door de keten niets geregeld voor de spoedzorg overdag. De organisatie was daarvoor niet aangesloten bij een huisartsengroep die normaal gesproken inspringt als een eigen huisarts geen tijd heeft voor een spoedgeval tussendoor.

’Groot risico’

Volgens de inspectie zijn er ernstige tekortkomingen geconstateerd in meerdere praktijken van de keten in Zuid-Holland. Centric Health heeft daar acht locaties, onder meer in Rotterdam en Den Haag. De geconstateerde tekortkomingen leiden volgens de inspectie tot een groot risico voor de patiëntveiligheid. Daarom moet alles binnen zes maanden zijn opgelost.

Aanleiding voor de inspectie om onderzoek te doen naar de keten was een groot aantal meldingen van onverantwoorde zorg die ze binnenkreeg. In januari schreef De Telegraaf al over flinke wantoestanden bij Centric Health. Zo waren huisartsen soms verantwoordelijk voor 10.000 patiënten tegelijk, waar de norm maximaal 2095 is. En om boze patiënten in bedwang te houden, zette de organisatie in de wachtkamer in Rotterdam beveiligers in.

’Geld verdienen’

Verder schetsten ingewijden in januari een beeld van een huisartsenketen die vooral veel geld wil verdienen aan de huisartsenzorg. Zo krijgt de keten ieder kwartaal per patiënt een bedrag van de zorgverzekeraar, of er nu een huisartsbezoek plaatsvindt of niet. Marcel Canoy, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zei toen: „Zij moeten gedacht hebben met de inzet van zo min mogelijk huisartsen lekker te kunnen scoren. Maar nu lopen ze daarmee tegen de lamp.”

Centric Health zelf is niet bereikbaar voor commentaar. Eerder stelde de keten wel op zoek te zijn naar nieuwe huisartsen, maar er geen te kunnen vinden vanwege het landelijke tekort. Maar ondertussen blijft Centric Health wel nieuwe huisartsenpraktijken overnemen. De keten heeft inmiddels twaalf praktijken en ongeveer 100.000 patiënten.