Bevolking Japan krimpt met recordaantallen

Er werden 946.000 baby’s geboren in 2017, wat een historisch laag aantal is. Daarentegen stierven er 1,34 miljoen mensen, het hoogste aantal ooit gemeten in Japan sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zorgt ervoor dat de populatie krimpt met meer dan 394.000 mensen, een recordaantal. De krimp lijkt ook niet te stoppen; mensen trouwen ook minder vaak en er zijn ook steeds minder vrouwen van vruchtbare leeftijd in Japan.

Het ministerie doet er alles aan om de bevolkingsgroei te stimuleren, en is nu ook van plan om gezinnen met kinderen te ondersteunen.