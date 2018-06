’Amerika schiet zich in de eigen voet’

Met veel verontwaardiging wordt gereageerd op de door Amerika ingestelde importheffing welke zal gelden voor veel Nederlandse c.q. Europese goederen. Wat deze verder voor gevolgen zal hebben zal de leider van Amerika een zorg zijn, hij volgt zijn eigen agenda.

Dat Nederland sinds jaar en dag een trouwe bondgenoot en NAVO-partner is, lijkt in ieder geval niet van belang. Het lijkt mij dat we niet in paniek hoeven te raken omdat op korte termijn gaat blijken dat er door de amerikanen in eigen voet geschoten zal gaan worden.

Peter Borst, Beverwijk