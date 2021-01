Demonstratie tegen fascisme verplaatst naar Westerpark: max 500 deelnemers

Burgemeester Femke Halsema heeft in de driehoek met de politie en het Openbaar Ministerie besloten een maximum te hanteren „vanwege de huidige strenge lockdown en de besmettelijke nieuwe coronavarianten die ook in Nederland zijn opgedoken.”

De GGD adviseert de demonstratie zo te begrenzen en te controleren dat er geen extra toeloop kan zijn. Om die reden heeft Halsema gekozen voor het Westerpark in plaats van het Museumplein, dat niet kan worden afgesloten. De Amsterdamse driehoek noemt vijfhonderd demonstranten op 1,5 meter afstand van elkaar verantwoord. Er komen vijfhonderd stippen op de zogenoemde zonneweide in het Westerpark, waardoor ook duidelijk is als het maximumaantal is bereikt.

De demonstratie wordt georganiseerd naar aanleiding van de bestorming van het Capitool in Washington en heet ’Van de VS tot NL, nooit meer fascisme’. De demonstratie duurt van 15.00 tot 17.00 uur.

De gemeente zal via social media en ter plekke communiceren als het te druk wordt en het Westerpark vol raakt.

Verwachte opkomst

Onlangs concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid in het onderzoek ’Demonstraties in coronatijd’ dat het voor de politie complex is om de opkomst goed te voorspellen. Aanleiding voor het onderzoek was de antiracismedemonstratie op 1 juni in Amsterdam, waar zo’n 14.000 demonstranten samenkwamen op de Dam. Betogers stonden op een kluitje en konden geen 1,5 meter afstand van elkaar houden, wat burgemeester Femke Halsema op veel kritiek kwam te staan. Volgens de Inspectie is de gekozen locatie van invloed op een ordentelijk verloop van een demonstratie.

„De driehoek is zich er zeer van bewust dat demonstreren een grondrecht is, maar ziet natuurlijk ook de huidige risico’s voor de volksgezondheid door corona”, zegt de gemeente over het verplaatsen van de demonstratie.