Ontsnapte tijgers dierentuin met drone opgespoord

Het gaat om een park in Lünebach ten zuidwesten van Prüm. De dieren wisten te ontsnappen doordat het hek van het park beschadigd was geraakt door onweer. De dierentuin, waarvan het onderste deel aan de rivier de Prüm ligt, was door het noodweer onder water gelopen. Het lukte niet met een drone de vermiste beesten op te sporen.

Omwonenden werden opgeroepen binnen te blijven en de politie in te seinen als ze iets dachten te zien. Achteraf bleek er nauwelijks sprake te zijn van gevaar omdat de roofdieren vermoedelijk niet buiten het terrein zijn geweest, op de beer na. De Eifel Zoo is 30 hectare groot. De directie gaat nog na in welke mate de omheining is beschadigd. De levende have wordt continu bewaakt en zo nodig elders ondergebracht.

Drone

Dankzij de inzet van de drone konden de ontsnapte dieren worden gelokaliseerd. Ze bleken zich nog op het terrein te bevinden. Op de site van de in 1972 geopende dierentuin staat dat er vierhonderd dieren wonen, van lama’s tot leeuwen. Het terrein is dertig hectare groot, ongeveer tweemaal zo groot als Artis.

In 2016 ontsnapten al eens eerder twee leeuwen uit de dierentuin van Leipzig. Eén werd doodgeschoten, de ander kon worden gevangen.

Bokito

In Nederland staat de bekendste ’uitbraak’ op naam van zilverruggorilla Bokito. Hij nam in 2007 de benen in Blijdorp. Een vaste bezoekster en fan van de gorilla raakte daarbij gewond. De dierentuin heeft sindsdien de beveiliging flink verbeterd, wat in dat jaar het woord ’Bokito-proof’ opleverde.