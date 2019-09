Politie Utrecht rukt uit voor ’hoer’ op auto

Lokale fotografen delen beelden uit de wijk. Waarom de politie precies uitrukte, is niet bekend. Wel is duidelijk dat een incident de nodige buurtbewoners bezighield. Meerdere mensen gingen met de politie in gesprek.

Een van de auto’s in de straat is vernield. Met een mes of sleutel zijn de letters ’H O E R’ op het voertuig gekerfd. De inscriptie beslaat de volle breedte van de motorkap. De voor- en achterruit zijn ingeslagen.

De voorruit is vernield. Op de achtergrond gaan buurtbewoners, die onherkenbaar willen blijven, in gesprek met de politie. Ⓒ Koen Laureij Fotografie & film

Behalve de politie rukte ook de brandweer uit, naar verluidt om een woning te ventileren. Waarom dat nodig was, is niet bekend. Rond 21.30 uur waren alle hulpdiensten volgens ooggetuigen weer vertrokken.

De vernielde auto wordt geïnspecteerd. Ⓒ Koen Laureij Fotografie & film