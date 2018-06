Sexy boeren en boerinnen strijden om plekje op kalender

Voor de allereerste editie van de mannelijke variant, die begin dit jaar werd aangekondigd, ontving de organisatie 109 inschrijvingen. Van beide versies is de top 25 deze week uitgenodigd voor een casting.

Impressie shoot

De castingdag vormt voor de kalendermakers een nieuw onderdeel van de selectieprocedure. „Normaal selecteren wij onze kalendermodellen alleen op basis van ingestuurde foto’s en video’s, maar een live ontmoeting geeft toch een veel beter beeld”, benadrukt projectleidster Fabienne Hilhorst. „Bovendien is voor de uiteindelijke photoshoot het ijs alvast gebroken én maken we gelijk mee wat voor vlees we in de kuip hebben”, voegt initiatiefnemer Stef Bloo daar aan toe.

Poseren en onderonsjes

Stichting Pampus te Wilp was het decor voor de allereerste castingdag. Op een tot discotheek omgebouwde boerderij, omringd door weilanden, verzamelden de voorselecties van mannen en vrouwen zich tegelijkertijd. Tijdens vlotte rushprints poseerden zij één voor één in een zelf gekozen outfit en pose. De boeren en boerinnen kwamen uit heel Nederland en België naar Wilp en kenden elkaar niet, maar maakten er al gauw een gezellig onderonsje van.

Of de gecaste modellen daadwerkelijk gezamenlijk in een kalender zullen schitteren, weten ze echter nog lang niet. De officiële photoshoots vinden plaats in juli en de kalenders zijn in oktober pas te bewonderen.

Miss Juni