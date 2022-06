Nederland geniet van tropische dag, al hadden sommigen er meer van verwacht

„We vreesden het ergste maar het vinden van een parkeerplek vanochtend is ons alles meegevallen”, stelt Jose (61) uit Zaandam terwijl ze op een strandbedje op het strand van Zandvoort ligt. Vanwege de weersvoorspelling was ze samen met vriendin Annette (58) uit Almere al vroeg richting de kust vertrokken, maar het is rustiger en minder warm dan ze hadden verwacht. „Het perfecte weer om op het strand gezellig bij te kletsen en een goed boek te lezen”, concludeert Jose.

Festivalgangers staan in de rij bij een waterpunt tijdens het muziekfestival Pinkpop. Ⓒ ANP

In Zandvoort schommelt het kwik zaterdag rond de 22 graden en er staat een stevig windje. Het vormen de perfecte omstandigheden voor watersporters. „De zee is ruiger en meer choppy dan verwacht, maar het is alsnog super lekker weer”, zegt Benjamin Nicolaas (14) terwijl hij in een wetsuit richting de zee rent. Onder zijn arm klemt hij zijn nieuwe surfplank. „Ik kan niet wachten om ’m uit te proberen.”

Een woordvoerder van WeerOnline legt uit dat de écht tropische temperaturen vooral in Brabant, Limburg en rondom de Veluwe gemeten zijn. „Daar is het echt behoorlijk heet geweest, maar langs de kust viel het inderdaad mee.”

Badgasten zoeken verkoeling op het Scheveningse strand. Ⓒ ANP

De half-Duitse Alex de Vos (57) is in ieder geval in zijn nopjes met het zonnige kustweer. Op de boulevard van Zandvoort heeft hij een campingbedje uitgezet waarop hij ligt te zonnen. „Ik heb het bedje zo neer gezet dat ik geen last heb van de wind: het is top zo.” De Vos woont in Duitsland, maar was voor het concert van The Eagles in Nederland. „We dachten: we plakken er een stranddag achteraan en doen even een lekker dagje Nederlandse levensstijl: zon, zee, een broodje haring en een biertje.”

Bekijk ook: Fans Billy Eilish riskeren boete en zonnesteek in de rij voor Ziggo Dome

In Scheveningen was het zaterdag behoorlijk druk, maar dat had alles te maken met Vlaggetjesdag. Vanwege de populariteit van dit evenement, waar traditiegetrouw in de haven de Hollandse Nieuwe wordt aangekondigd, had de gemeente Den Haag een zogenoemd druktescenario in het leven geroepen. Zo werden verkeersregelaars ingezet en waren er op en rondom het strand extra handhavers aanwezig.

Kinderen zochten verkoelingen wegens het warme weer in de Eem in Eemdijk. Ⓒ GinoPress B.V.

Hoewel er aan het begin van de week na de tropische temperaturen nog noodweer werd voorspeld, lijkt het zaterdagmiddag op de meeste plekken in ons land droog te blijven. „Misschien dat er vanuit het noordwesten van het land enkele buien over trekken, maar in Brabant en Limburg blijft het zelfs waarschijnlijk droog”, zegt een woordvoerder van WeerOnline. Festivalgangers op Pinkpop in Landgraaf blijft dan ook waarschijnlijk een natte dag bespaard.